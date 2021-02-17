Многодетная мама из Мамлютского р-на обучилась по программе «Бастау»

Продукты питания, бытовая химия, одежда. Свой магазин Гульден Дюсембекова открыла в декабре прошлого года. Бизнес-идея, говорит мама 5 детей, пришла во время декретного отпуска.

С тех пор мечта обзавестись собственным делом не покидала ее ни на минуту. Тогда учитель начальных классов решила уволиться с работы и пойти на курсы по проекту «Бастау».

Гульден Дюсенбекова, предприниматель:

— Здание магазина пустовало 3 года. Мы его выкупили. Большую помощь в этом оказали в палате предпринимателей «Атамекен» и фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Клиентов у нас сейчас много, на прибыль не жалуемся. Продукты завозят 2 раза в неделю. В будущем хотим купить «Газель» и возить товар сами.

В общем, магазин «с нуля» обошелся предпринимательнице ни много ни мало в шесть с половиной миллионов тенге. Воплотить в жизнь проект помог грант на сумму 550 тысяч тенге и льготный заем, который Гульден оформила через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

Продуктовый, кстати, находится в паре минут ходьбы от местной больницы и школы-интерната, где очень большая проходимость.

Сельчане:

— Хороший магазин. Мы довольны. У нас все есть, а если и нет, то нам по заказу привозят. Все свежее. Мы довольны

— Я живу рядом с новым магазином. Всё здесь нравится, особенно вежливые продавцы. Цены тоже приемлемые.

А это ещё один бизнес-проект четы Дюсенбековых. Они не стали останавливаться на достигнутом, и вдобавок занялись животноводством. Глава семьи Жомарт воспользовался проверенным способом и прошёл обучение по проекту «Бастау».

Получив безвозмездный грант, закупил скот. Теперь домашнее хозяйство пополнилось 14-ю баранами. Скоро приобретут ещё 2 буренки, но это пока только в планах, — говорит Гульден.

Гульден Дюсенбекова, предприниматель:

— В Мамлютке живем 3 года. У нас 5 детей. Стараемся успевать по хозяйству, в магазине продукцию продавать. Скажу честно, помощи ни у кого мы никогда не просили, добивались всего сами. В этом году хотим у себя в магазине открыть мясную лавку, поэтому приобрели домашний скот.

Таких желающих обучиться азам бизнеса и открыть своё дело в Мамлютском районе в 2020-ом было 50 человек. Из них 35 успешно защитили свои проекты, получили грант в размере 200 МРП.

Большой популярностью у начинающих предпринимателей пользуется сфера услуг и сельское хозяйство. Всего же в регионе курсы по «Бастау» прошли 938 самозанятых и безработных североказахстанцев.

Рахымбек Зейнуллин, руководитель отдела Палаты предпринимателей по СКО:

— В разрезе районов, то в каждом желающих очень много. Большой поток начинающих бизнесменов в Петропавловске. Самые активные районы: им. Г.Мусрепова, М.Жумабаева, есть успешные проекты в Тайыншинском. Проект «Бастау» имеет разные направления. По статистике, 60% приходится на сферу услуг и 40%- на сельское хозяйство. Показатели хорошие. Все проекты успешно реализуются. Некоторые предприниматели переформатировали бизнес в условиях пандемии. Улучшили доставку, сервис и т.д

Проект «Бастау» в нашей области реализуется с 2017-го. За это время он успел открыть дорогу в бизнес не одной тысяче североказахстанцев.

В этом году, впрочем, как и прошлом, обучать основам предпринимательства будут в дистанционном формате. Курсы стартуют в апреле.

Абай Альжанов