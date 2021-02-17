300 учителей-предметников делились опытом в Петропавловске

Как показали результаты оценки отечественного образования предыдущих лет, в нашей стране, в том числе и в северном регионе, уровень функциональной грамотности не достаточно высок.

Для того, чтобы решить этот вопрос и подготовить учащихся к PISA -2021, в образовательном процессе несколько лет назад решили внедрить цифровые образовательные ресурсы.

Ольга Медведева, старший преподаватель ФАО НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по СКО:

— На сегодняшнем вебинаре мы будем учить преподавателей методически грамотно разрабатывать алгоритм. Также будут представлены примеры ЦОР, которые уже разработаны нашими учителями. На основе анализа наши слушатели, могут понять специфику ЦОР.

Что же такое ЦОР? В данном случае речь идет о непродолжительных видеороликах, фотографиях, звукозаписях и тестовых документах по разным предметам, которые учителя могут использовать на занятиях.

Для того, чтобы сделать для учеников образовательный процесс более наглядным, интерактивным и качественным.

Ольга Медведева, старший преподаватель ФАО НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по СКО:

— В рамках каждого предмета рассматриваются определенные проблемы, трудности. И ЦОРы позволяют их решать. Направлены на реализацию типовых. Они фокусируются на решении конкретных проблем, связанных с жизнью. Автор ЦОРа сначала обозначает проблему, а потом погружает в ее решение.

Всего в вебинаре свои образцы цифровых образовательных ресурсов представили более 300 учителей-предметников со всего региона.

Анжелики Сычева