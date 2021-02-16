Звания «народный» и «образцовый» присвоены 14 творческим коллективам СКО

Это ансамбль танца «Бұлақтар». Талантливый коллектив образован в 2007 году в средней общеобразовательной школе-комплексе эстетического воспитания №8. Сегодня там обучаются около 80 человек.

За это время мальчики и девочки в ансамбле выучили немало различных постановок. В основном, это народные танцы. Ребята принимают участие во всех городских и областных мероприятиях.

Неоднократно занимали призовые места в различных конкурсах. 14-летнюю творческую деятельность ансамля оценили по достоинству.

Приказом министра культуры и спорта РК танцевальному ансамблю «Бұлақтар» присвоено звание «Образцовый». Художественному руководителю на этой встрече вручили сертификат подтверждения.

Оксана Бондаренко, художественный руководитель ансамбля «Бұлақтар» средней общеобразовательной школы-комплекса эстетического воспитания №8:

— К присвоению образцового готовились мы на протяжении многих лет, но решение такое было принято в 2020 г. В этом меня очень хорошо поддержала Айгерим, наш директор и администрация школы. Дети очень быстро собрались, пришли в форму. Потому-то из за карантина полгода мы не занимались.

Всего здесь отметили 14 местных творческих коллективов. Из них 9 получили звание «Народный», и 5 — «Образцовый».

Жанбулат Муканов, директор центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности:

— Это звание присваивается тем коллективам, которые работают 10 и более лет. Коллективам, которые показывают хорошие результаты, участвуют в республиканских конкурсах, не только областных. Звание «народного коллектива» присваивается взрослым, т.е 18 лет и старше, детским присваивается звание «образцовые».

На семинаре работники культурно-досуговых учреждений также подвели итоги работы за прошедший год, поделились опытом и обсудили насущные вопросы.

Анастасия Остертак