Воинов-интернационалистов поздравили в Департаменте полиции

Среди 29 афганцев, служивших в органах внутренних дел области, двое получили тяжёлые ранения и были награждены Орденом Красного знамени. Один из них Юрий Балашов. Он ушёл из жизни в январе.

Второй — Давыд Шнайдер, 15 февраля, чтобы почтить память сослуживцев, зажёг свечи в полицейском музее. На встрече с молодыми сотрудниками ветераны поделились своими воспоминаниями. Среди гостей была Вера Петровна Азегова — женщина, воспитавшая героев.

Один из них отдавал долг Родине в Афганистане, другой — в Чернобыле. Молодые полицейские задавали войнам-интернационалистам много вопросов.

Их интересовало, почему, испытав тяготы войны, они и в мирной жизни выбрали службу в погонах. А накануне этой встречи в управлении полиции Петропавловска впервые провели единый урок мужества.

Багдат Ешманов, ветеран ОВД и войны в Афганистане:

— Нас воспитали патриотами. Даже вот приезжали концерты — все народные артисты были в Афганистане. Все приезжали с концертами, выступали именно с патриотическими песнями. И когда я пришёл на гражданку, думаю: почему бы не пойти в правоохранительные органы. Пойду я в милицию работать.

Дарья Пышмынцева