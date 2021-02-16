В Нур-Султане состоялась жеребьёвка Суперкубка по футболу

Суперкубок Казахстана по футболу в новом формате. По регламенту в этом году бороться за престижный трофей теперь будут 4 команды. Напомню, раньше в нем принимали участие 2 лучших клуба страны: чемпион Премьер-Лиги и обладатель Кубка Казахстана.

Жеребьевка Суперкубка состоялась 15 февраля в столице Нур-Султане. По ее итогам в полуфинальных играх между собой сойдутся «Тобол» с «Кайратом» и «Шахтер» с «Астаной».

Встречи запланированы на 2 и 3 марта. Матч за бронзу пройдёт 5 марта, а финал — 6 числа. Все поединки состоятся на единой локации в Туркестане.

Стоит отметить, что на церемонии жеребьевки также представили календарь чемпионата страны на 2021 год, который стартует 13 марта. Первую игру в сезоне наш «Qyzyljar» проведёт с шымкентским «Ордабасы».

Абай Альжанов