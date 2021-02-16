Североказахстанские волейболистки уступили талдыкорганскому «Жетысу»

Наколенники, напульсники, аккуратно замотанный пластырь на пальцах. А это значит участники команд готовы ко встрече. На площадке противостоят друг другу «Жетысу» и «Куаныш». Для вторых стены этого спорткомплекса — родные.

Матч с самого начала складывался по сценарию гостей. В первой партии талдыкорганские волейболистки уверенно переиграли хозяев поля. Счёт на табло 25:13.

Следующая партия, как и первая, складывается не в пользу наших спортсменок. Агрессивные атаки соперниц сменяли сильные подачи. Противостоять соперникам «Куанышу» было нелегко.

Неуверенная игра, промахи, и заветные очки уходят в копилку гостей — 2:0. Видимо на настрое нашей команды сказалось отсутствие зрительской поддержки. Из-за пандемии трибуны были пусты.

Похожая история с поражениями сложилась и на третьем отрезке. Частые ошибки в концовке привели к тому, что талдыкорганские волейболистки выиграли партию, а вместе с ней и матч.

Светлана Парукова- игрок ВК «Куаныш»:

— К сожалению, проиграли. Я не буду говорить, что хорошая игра. Потому что не такая уж и хорошая. «Жетысу» хорошая команда, видно, что подготовлена команда. Очень быстрый волейбол, очень трудно успевать на блок.

Ольга Данченко- капитан ВК «Жетысу»:

— Сегодня «Куаныш» себя не показали. Они могут больше. Команда цепкая, если им дать разыграться, то их сложно остановить. Но, можно сказать, совсем не играли.

На чемпионате, который проходит в нашем регионе, соревнуются 8 команд. Они будут определять свои места в плей-офф до 20 февраля. Это значит, что сборные, которые попадут в «топ 4» турнирной таблицы будут бороться за призовые места.

Пока сборная региона замыкает тройку лидеров. В среду североказахстанские волейболистки проведут с аутсайдером первенства командой «Ару-Астана», которая, к слову, еще ни разу не побеждала в чемпионате.

Жанель Бисенбаева