Североказахстанские волейболистки уступили талдыкорганскому «Жетысу»

Наколенники, напульсники, аккуратно замотанный пластырь на пальцах. А это значит участники команд готовы ко встрече. На площадке противостоят друг другу «Жетысу» и «Куаныш». Для вторых стены этого спорткомплекса — родные.
Матч с самого начала складывался по сценарию гостей. В первой партии талдыкорганские волейболистки уверенно переиграли хозяев поля. Счёт на табло 25:13.
Следующая партия, как и первая, складывается не в пользу наших спортсменок. Агрессивные атаки соперниц сменяли сильные подачи. Противостоять соперникам «Куанышу» было нелегко.
Неуверенная игра, промахи, и заветные очки уходят в копилку гостей — 2:0. Видимо на настрое нашей команды сказалось отсутствие зрительской поддержки. Из-за пандемии трибуны были пусты.
Похожая история с поражениями сложилась и на третьем отрезке. Частые ошибки в концовке привели к тому, что талдыкорганские волейболистки выиграли партию, а вместе с ней и матч.
Светлана Парукова- игрок ВК «Куаныш»:
— К сожалению, проиграли. Я не буду говорить, что хорошая игра. Потому что не такая уж и хорошая. «Жетысу» хорошая команда, видно, что подготовлена команда. Очень быстрый волейбол, очень трудно успевать на блок.
Ольга Данченко- капитан ВК «Жетысу»:
— Сегодня «Куаныш» себя не показали. Они могут больше. Команда цепкая, если им дать разыграться, то их сложно остановить. Но, можно сказать, совсем не играли.
На чемпионате, который проходит в нашем регионе, соревнуются 8 команд. Они будут определять свои места в плей-офф до 20 февраля. Это значит, что сборные, которые попадут в «топ 4» турнирной таблицы будут бороться за призовые места.
Пока сборная региона замыкает тройку лидеров. В среду североказахстанские волейболистки проведут с аутсайдером первенства командой «Ару-Астана», которая, к слову, еще ни разу не побеждала в чемпионате.
Жанель Бисенбаева