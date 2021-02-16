Новое современное оборудование появится в колледжах Петропавловска

Участником программы «Жас маман» Петропавловский машиностроительный колледж стал еще 2 года назад. Тогда его материально-техническая база заметно отставала и не соответствовала современным требованиям.

Работать на старом оборудовании, говорит заместитель директора учебного заведения, было уже невозможно, со многими своими даже основными функциями оно не справлялось.

В январе прошлого года все изменилось. В начале 2020 колледж получил больше 300 млн тенге на модернизацию учебной базы.

Павел Синькин, заместитель директора по учебно-производственной работе машиностроительного колледжа:

— Если мы говорим о машиностроении — это наше основное направление, то мы приобрели с программным управлением станки и универсальные. Если мы говорим о ЧПУ станках — это современные станки с программным управлением для выполнения таких сложных деталей для машиностроения, для сельского хозяйства, для нефтеперерабатывающей отрасли. Очень широкий спектр работ и деталей.

Вот такие ЧПУ станки российской сборки ребята видели только на производственной практике на заводах. Сейчас такие стоят в учебных лабораториях.

Павел Синькин, заместитель директора по учебно-производственной работе машиностроительного колледжа :

— Здесь мы имеем пульт управления. То есть оттуда оператор управляет полностью станком, здесь клавиш минимум, основной набор здесь. Сейчас я зашел в программу и выбирают то, что нужно, уже готовую деталь. Мы можем прежде, чем выпустить на станке, смоделировать процесс обработки.

А процесс этот интересный и увлекательный, отмечают преподаватели. Поэтому оттачивать практические навыки на таком оборудовании для студентов -одно удовольствие.

Ведь, к примеру, детали, которые производит этот станок за 2-3 минуты, им приходилось вытачивать гораздо дольше, причем, практически вручную. Сейчас этот процесс оптимизирован.

Максим Щербаков, студент машиностроительного колледжа:

— Преимущество этих станков в том, что ускоряет процесс знакомства. Ты уже в колледже знаешь и учишься, как им пользоваться, ты уже на них работаешь. Процесс, конечно, стал интереснее, вот, например, у нас есть старые станки, там нет моделирования, сенсорного экрана. На кнопках все. Здесь уже присутствует. Я был на 2 курсе и был на 3 курсе, я делала детали и наши детали уже использовали в производстве.

А это уже петропавловский строительно-экономический колледж. В прошлом году всё по той же программе здесь закупили новое усовершенствованное оборудование. Теперь кондитерскую лабораторию не узнать.

Новое холодильное и морозильное оборудование, плиты, стеллажи, параконвектоматы, специально оборудованные рабочие столы для каждого студента. Одним словом, созданы все условия для будущих специалистов.

Жазира Асаинова, заместитель директора Петропавловского строительно-экономического колледжа:

— Раньше, к сожалению, у нас такого оборудования не было. Большую часть мы проходили теорию. Сейчас у нас есть уникальная возможность на базе колледжа обучать современным технологиям.

Кроме того, параллельно новую технику закупили и для мастерских, где занимаются студенты строительных специальностей. Практически полностью там переоборудовали цех каменных работ, а также газосварочный и плотницкий.

На эти цели затратили почти 320 млн тенге. Всего же в 2020 по государственной программе «Жас маман» новое оборудование появилось в 4 колледжах Петропавловска на общую сумму 1 млрд 140 млн тенге.

Кстати, в эту цифру входит и ремонт этих учебных заведении.

Анжелика Сычёва