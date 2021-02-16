Фонд детско-юношеской библиотеки пополнился новыми книгами

Интересное и актуальное. Это все о новом поступлении книжных новинок. Среди них — школьная литература, детские детективы, история, комиксы.

Последние — в широком ассортименте — это 12 изданий всеми любимых «Marvel». Есть ещё и серия фантастики Джеймса Дэшнера «13-ая реальность».

Айсулу Бердогулова — библиограф методико-библиографического отдела ОДЮБ им. Г.Мусрепова:

— В серии говорится о мальчике, которому приходит письмо с Аляски. Там говорится о том, что миру грозит опасность. Мальчику необходимо победить зло, спасти мир. Для этого, он должен отгадать 12 загадок. На протяжении всей серии, здесь описываются все его действия ребенка со злом.

Из фантастики библиографы советуют почитать Лемони Сникет «Тридцать три несчастья», повествующая о нелегком пути детей-сирот. В ассортименте есть школьная литература, детские детективы, автобиографические произведения.

Айсулу Бердогулова — библиограф методико-библиографического отдела ОДЮБ им. Г.Мусрепова:

— Поступило одно издание «Дивергент», всеми известный нами по фильмам «Жестокие игры». Издание впервые переведено на русский язык. Поступило много новинок и на казахском языке. В основном — сказки, пьесы, басни, небылицы.

Книжный фонд библиотеки обновляется каждый год. На этот раз в фонд поступило около 150 изданий современной литературы.

Алишер Ашимов