Более 25 тысяч североказахстанцев воспользовались налоговой амнистией в 2020 г.

Тех, кто вовремя налоги не платит, мы не застали. Однако, таковые всё же имеются. Причин, по которым североказахстанцы накапливали значительную сумму долгов, немало.
Ситуация усугубляется тем, что в соответствии с налоговым кодексом за каждый день просрочки накапливалась пеня. В 2020-ом ситуация изменилась.
Казахстанцы из черного списка могли воспользоваться налоговой амнистией, и до конца прошлого года уплатить сумму только основного долга.
Сунгат Коспаев — руководитель отдела департамента госдоходов по СКО:
— В 2020 году по результатам налоговой амнистии органами госдоходов области списано больше 25 тысячам североказахстанцев на сумму 50,4 млн тенге, которые погасили основной долг в сумме 393 млн тенге.
Это 70% от общей численности населения региона.
Кроме того, уже 1 апреля истекает срок уплаты налога на транспортные средства за 2020-ый. То есть, если уплатить задолженность в этот срок, то пеня начисляться не будет.
Погасить налоги, кстати говоря, теперь можно, не выходя из дома. Для этого разработано специальное мобильное приложение «e-Salyk Azamat».
Наталья Некрасова — руководитель управления разъяснительной работы департамента госдоходов по СКО:
— Процесс уплаты настолько упрощен, что теперь ошибки практически исключены. Налогоплательщик должен указать только 4 реквизита. Процедура займет не более 3 минут.
Комиссии тоже не будет. Помимо этого в приложении можно производить корректировку объектов налогообложения. Внести изменения можно, отправив заявку, и приложить подтверждающие документы.
Жанель Бисенбаева