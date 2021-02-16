Более 25 тысяч североказахстанцев воспользовались налоговой амнистией в 2020 г.

Тех, кто вовремя налоги не платит, мы не застали. Однако, таковые всё же имеются. Причин, по которым североказахстанцы накапливали значительную сумму долгов, немало.

Ситуация усугубляется тем, что в соответствии с налоговым кодексом за каждый день просрочки накапливалась пеня. В 2020-ом ситуация изменилась.

Казахстанцы из черного списка могли воспользоваться налоговой амнистией, и до конца прошлого года уплатить сумму только основного долга.

Сунгат Коспаев — руководитель отдела департамента госдоходов по СКО:

— В 2020 году по результатам налоговой амнистии органами госдоходов области списано больше 25 тысячам североказахстанцев на сумму 50,4 млн тенге, которые погасили основной долг в сумме 393 млн тенге.

Это 70% от общей численности населения региона.

Кроме того, уже 1 апреля истекает срок уплаты налога на транспортные средства за 2020-ый. То есть, если уплатить задолженность в этот срок, то пеня начисляться не будет.

Погасить налоги, кстати говоря, теперь можно, не выходя из дома. Для этого разработано специальное мобильное приложение «e-Salyk Azamat».

Наталья Некрасова — руководитель управления разъяснительной работы департамента госдоходов по СКО:

— Процесс уплаты настолько упрощен, что теперь ошибки практически исключены. Налогоплательщик должен указать только 4 реквизита. Процедура займет не более 3 минут.

Комиссии тоже не будет. Помимо этого в приложении можно производить корректировку объектов налогообложения. Внести изменения можно, отправив заявку, и приложить подтверждающие документы.

Жанель Бисенбаева