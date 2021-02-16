Ассоциация деловых женщин намерена повысить статус бизнесвумен в обществе

Как начать бизнес? Как его развить? Какие государственные программы направлены на это? Местное сообщество деловых женщин готово поделиться ответами на эти вопросы с людьми, которые хотят открыть свое дело.

Елена Семидоцких, председатель «Ассоциации деловых женщин СКО»:

— Потому что существует очень много программ, о которых наши, к сожалению, не знают. Государство выделяет много средств для поддержания бизнеса, но наши женщины в единичном случае знают об этих программах, и мы хотим популяризировать возможности этих программ, чтобы женщины пользовались, развивались и тем самым повышали свой статус.

В этом году к своей общественной работе активистки намерены привлекать мужчин. Ведь только в совместном труде можно добиться больших результатов и этому направлению они уделяют особое внимание…

Также в Ассоциации деловых женщин интересуются вопросом вовлечения представительниц прекрасной половины человечества в политическую жизнь.

Считают, что этому надо учить, начиная со стен университета. Поэтому, в 2021 году планируют открыть клуба политического лидерства.

Зауре Картова, директор Социально-гуманитарного института «Рухани жаңғыру» Kozybatev University.

— На данный момент в нашем университете более 57 обучающихся — это женщины. Представительницы прекрасного пола. Женщины должны знать о том, что такое политическое лидерство, насколько возможно активно участвовать в изменении социально-экономического развития казахстанского общества. Что означает термин политическое лидерство.

Стоит отметить, что сегодня ассоциацию деловых женщин СКО составляют 25 человек.

Анастасия Остертак