Спасатели проводят профрейды в частном секторе Петропавловска

Профилактические рейды ЧС-ники проводят каждую неделю. Они напоминают жителям частного сектора о правилах пожарной безопасности в период отопительного сезона.

Ведь именно в этот период, как правило, случается большое количество пожаров. Почти 80% возгораний происходит именно в частном секторе.

Дмитрий Растихин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— Данная профилактическая работа направлена на стабилизацию обстановки, на повышение культуры безопасности наших граждан. Мы еще раз хотим донести до граждан элементарные правила пожарной безопасности. Это правила эксплуатации при печах, газовом оборудовании.

Помогают в рейдах и волонтеры. Каждые выходные активисты вместе со спасателями ездят по домам, раздают информационные брошюры. Если есть нарушения, дают свои рекомендации.

Даниэль Саркисян, старший инженер управления по ЧС г. Петропавловска:

— Некоторые жители знают, как пользоваться печью, как ее растапливать. Так как у некоторых вид деятельности связан с такими моментами. Также были сказаны моменты жителям о недопущении употребления чрезмерного алкогольных напитков. По городу зарегистрированы случаи погибших на пожаре. Из них 100% погибшие употребляли алкоголь на момент пожара.

С начала 2021-го в области зарегистрировано 98 пожаров, в которых погибли 15 человек. В том числе — один ребенок.

Алишер Ашимов