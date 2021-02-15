Монополисты объяснили высокие суммы в счетах петропавловцев за январь

— Куда это годится? Оплату за тепло подняли! Для чего эти счетчики ставили, если в итоге всё равно платим больше. Разберитесь в конце концов! Орфография и пунктуация автора сохранены

Несколько подобных обращений поступили на наш телеканал пару дней назад. Жители получили квитанции за теплоэнергию и, мягко говоря, удивились. 150-160 тенге за квадратный метр, а то и больше. И если на МТРК обратились не больше пяти жителей, то в «Севказэнергосбыт» — тысячи.

Десятки раз в день операторы кол-центра «Севказэнергосбыт» объясняют жильцам, что тариф никто не поднимал. Ценник за теплоэнергию не менялся с 2018 года. За этим пристально следит антимонопольное ведомство.

На днях её специалисты провели проверку, нарушений нет. А на вопрос: «Почему за январь платим больше?» ответ прост: «Зима, холода».

Магауия Сагандыков, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— В нашей области январь 2021 года выдался очень холодным. Средняя месячная температура составила 20,4 градуса. Это на 11 градусов ниже, чем в январе 2020 года.

Чем ниже температура за окном, тем больше нужно энергии для обогрева. Соответственно и расходы будут выше, что логично.

Если говорить о приборах учёта, то те, у кого нет специального счётчика, платят фиксированный общегородской тариф — 127 тенге за квадратный метр.

Там, где установлен прибор учёта, ценник каждый месяц разный. Сколько тепла расходовали, столько и заплатили. Такой вариант выгоднее, говорят монополисты.

По квитанции за январь так, конечно, и не скажешь. Но смотреть надо по итогу отопительного сезона.

Магауия Сагандыков, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— По Ибраева 12 в январе стоимость составила 151 тенге за квадратный метр. Однако в октябре стоимость составила 57 тенге, в декабре — 98. И в среднем за этот отопительный период с сентября по январь — 90 тенге.

Если брать в среднем по городу, то ценник за прошлый отопительный сезон составил 81 тенге за квадратный метр. Что на 46 тенге меньше общегородского тарифа.

В конечном итоге, в домах, где установлен, прибор учёта, жильцы экономят. А ТЭЦ сжигает меньше угля. Все в плюсе. Стоит отметить, 92% жилых домов специальные счётчики установили.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Неплохо сэкономить помогут вовремя проведённые энергосберегающие мероприятия. Промывка, опрессовка, утепление подвалов и подъездов. А ещё, регулировка тепла. Никому не нужны раскаленные батареи, когда за окном -5. За этим должны следить председатели КСК. Благодаря вышеперечисленным мерам в месяц можно сэкономить порядка 20 тенге за квадратный метр.

Айгерим Мукашева