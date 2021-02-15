«Кулагеровцы» вновь доказали свое превосходство над «Иртышом»

Игры очередного тура чемпионата страны между командами прошли 13 и 14 февраля.

Наши ребята бросились вперёд с самого начала поединка. Желаемого результата они добились уже к середине первого периода. Счёт в матче открыл нападающий Дмитрий Исмагилов, но, спустя пару минут «Иртыш» восстановил равновесие.

Во втором отрезке матча хозяева льда забросили ещё 3 шайбы соперникам, а те в ответ — 1. В заключительном периоде наши спортсмены установили окончательный счёт в игре: 5-2.

На следующий день петропавловцы поставили рекорд в противостоянии, отправили в ворота павлодарцев 7 шайб. Матч закончился с разгромным счётом 7-1.

Заработав в копилку 6 очков, наша команда поднялась на 6 строчку в первенстве. В эту среду и четверг состоится северное дерби. Кулагер на своём льду примет «Арлан».

Александр Троицкий, главный тренер ХК «Qulager»:

— 2 дня до игр, идёт серия матчей. Нам нужно максимально сконцентрироваться и отдохнуть, быть готовыми к играм. Спасибо хочу сказать болелельщикам за поддержку, мы очень рады.

Владимир Клинга, главный тренер ХК «Ertis»:

— Команда «Qulager» опытная и мастеровитая в сравнении с нашей. Стараемся учиться. Больше половины нашего клуба состоит из молодёжи. Поэтому нам не хватало сил, в конце мы провалились. На данный момент уровень команд разный.

Абай Альжанов