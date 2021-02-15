Из-за стремительного роста заболевших КВИ в Соколовке ужесточают карантин

COVID-19: Казахстан

19:51 15 Февраля 2021

Начиная с понедельника, в населенном пункте, в котором проживают более двух тысяч человек, сокращается время работы всех объектов деятельности с 9 до 19.00. Сохраняется локдаун выходного дня.

Исключение только для продуктовых магазинов и аптек. Школы вновь переходят на дистанционный формат обучения. Запрещается проведение семейных торжеств и посещение соседей и родственников.

Выходить из дома жителям рекомендуется по крайней необходимости. При этом блокпосты вокруг села выставлять не будут, пояснил районный санврач.

Что касается эпидемиологической ситуации, то в целом в Кызылжарском наблюдается спад заболеваемости. За прошедшие 7 дней там выявили 43 заразившихся Ковид-19, еще неделей раньше их было 69.

Джангельды Ибраев, главный санитарный врач Кызылжарского района:

— В целом ситуация по коронавирусной инфекции в районе стабилизировалась. Однако, с начала февраля в Соколовке зарегистрировано 18 случаев КВИ. По решению областного штаба, если в селе идёт регистрация 10 и более случаев, то принимается решение об усилении ограничительных мер для снижения заболеваемости и прерывания цепочки.

 

 

 

Абай Альжанов

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