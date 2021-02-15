Главный полицейский СКО посетил сельские округа Мамлютского района

Участковый инспектор отдела полиции Мамлютского района Олжас Шаяхметов отвечает за безопасность жителей почти десятка сёл с населением в несколько тысяч человек. Благодаря инициативе его руководства, местным жителям и неравнодушным бизнесменам для него построят служебный дом.

Его объединят с полицейским пунктом. Современное и комфортное жилье общей площадью 100 квадратных метров возведут и сдадут в июне.

Олжас Шаяхметов — участковый инспектор полиции ОП Мамлютского района:

— Мой обслуживаемый участок — № 10. В него входит шесть деревень. Население 2126 человек. Наиболее крупные деревни — Новомихайловка и Андреевка.

Преобразился опорный пункт и кызыласкерского участкового Бахтияра Бексултанова. Теперь в нем есть новая мебель и необходимая техника. Здесь выведены изображения с 20 камер видеонаблюдения.

Всего их в Мамлютском районе для профилактики преступлений и правонарушений установили 70. Правда, проступков сейчас больше на просторах интернета.

Мошенники нашли там много лазеек и способов обмана, которыми активно пользуются, наживаются на доверчивых североказахстанцах.

Марат Тулебаев — начальник департамента полиции СКО:

— Особенно важно, чтобы люди престарелого возраста были внимательны. Пожилые люди очень доверчивы. Преступность не стоит на месте. Те препоны, которые мы им ставим, они обходят их. Сегодня интернет-мошенничество захлестнуло всю страну. Проблема раскрытия в том, что преступник может находиться в Российской Федерации или в другом ближнем зарубежье.

Во время рабочей поездки в Мамлютский район полковник полиции Марат Тулебаев наградил благодарственными письмами девятерых представителей советов общественности.

А еще главный полицейский региона провел личный прием граждан, где ответил на вопросы сельчан.

Дарья Пышмынцева