ФК «Qyzyljar» потерпел поражение от команды «Ленинградец»

Спорт

18:48 15 Февраля 2021

Товарищеский матч прошёл в прошлую субботу в Турции. Ребята пропустили от соперников 2 мяча, а забили лишь единожды. С нашей стороны гол на свой счёт записал полузащитник Максим Драченко.

Напомню, петропавловцы продолжают активно готовиться к новому сезону. Во время тренировочных сборов подопечные Андрея Карповича уже успели провести 4 дружеские игры, но ещё ни разу не побеждали.

Впереди по графику у «Qyzyljarа » ещё 4 поединка, один из которых состоится в среду. 17 февраля пройдет встреча с российским «Акроном».

 

 

 

Абай Альжанов

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