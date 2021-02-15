ФК «Qyzyljar» потерпел поражение от команды «Ленинградец»

Товарищеский матч прошёл в прошлую субботу в Турции. Ребята пропустили от соперников 2 мяча, а забили лишь единожды. С нашей стороны гол на свой счёт записал полузащитник Максим Драченко.

Напомню, петропавловцы продолжают активно готовиться к новому сезону. Во время тренировочных сборов подопечные Андрея Карповича уже успели провести 4 дружеские игры, но ещё ни разу не побеждали.

Впереди по графику у «Qyzyljarа » ещё 4 поединка, один из которых состоится в среду. 17 февраля пройдет встреча с российским «Акроном».

Абай Альжанов