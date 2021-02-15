Д.Литвинов — композитор, заведующий музыкальной частью театра им.Погодина

Диалог

10:03 15 Февраля 2021

Читайте также

С.Худяков — председатель Ассоциации КСК, г.Петропавловск
В.Рахмаил — зам. директора по внешним связям Назарбаев интеллектуальной школы
О.Есенеев — и.о заместителя главврача по стратегическому развитию и контролю качества медуслуг многопрофильной горбольницы