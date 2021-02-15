Актуальные проблемы обсудили на общественном совете в Петропавловске

Борьба с пандемией по-прежнему остается в списке первоочередных вопросов. С него и начали работу заседания общественного совета. В 2020-м на укрепление материально-технической базы медицинских организаций выделили почти 6 млрд тенге.

На эти средства приобрели 95 единиц оборудования для районных больниц, закупили 12 -канальных ЭКГ и 12 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— На 433 млн тенге было закуплено 12 аппаратов ИВЛ, передвижной рентген, 2 комплекса рентгеновских, диагностических, стационарных, кислородных концентрата, 2 афплификатора, процессора для выделения магнитных частиц, 7 аппаратов ИВЛ и 5 кислородных станций для городских и областных стационаров на сумму 300 млн тенге.

Кроме того, из резерва Правительства приобретено 25 транспортных ИВЛ для автомобилей скорой медицинской помощи отечественного производства на сумму свыше 15 млн тенге.

Шла речь и о всеобщей иммунизации медицинских работников против коронавирусной инфекции. В начале февраля в область поступило 1200 доз вакцин. Все они поставлены. Реакции от них медработники перенесли благоприятно.

От вопросов медицины — к благоустройству. В Петропавловске по программе «Нурлы Жер» за три года снесут 700 ветхих и аварийных дорог. Проект реализуют с 2020- года.

Ерлан Кайрбеков, руководитель отдела жилищных отношений акимата г.Петропавловска:

— В рамках программы «Нурлы Жер» на 2020 -2025 год будет проводиться реновация аварийного и ветхого жилья. На сегодня определены участки поэтапной застройки, мы будем начинать эту программу в конце первого -в начале второго полугодия.

Поднималась наболевшая проблема безопасности лифтов. Вот как поясняют эту ситуацию специалисты.

Ерлан Кайрбеков, руководитель отдела жилищных отношений акимата г.Петропавловска:

— Что касается безопасности лифтового оборудования, у нас есть такая проблема. На сегодняшний день 371 оборудование, из них 8 лифтов вообще не функционируют. Больше 60 % требуют замены в связи с истечением срока эксплуатации. Как вы знаете, мы в том году и в этом году подали заявку на 2,5 млрд тенге на программу модернизации. В том году из-за пандемии финансирования не было, в этом году в государственном резерве есть деньги. И 40 мы заменим.

Предусмотрят на решение этой проблемы деньги и из областного бюджета. Волнует петропавловцев и электронное билетирование в общественном транспорте.

Сейчас эту систему в тестовом режиме внедрили на 4 городских маршрутах. Оплата проезда осуществляется с помощью 250 установленных валидаторов.

Анжелика Сычёва