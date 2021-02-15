79 сел в СКО находятся в зоне возможного подтопления во время паводка

Есиль, Чаглинка, Селеты, Камысакты. Реки очень красивые и опасные, особенно весной. В этот сезон, который в СКО всегда ждут со страхом, год за годом, как по расписанию, 4 водоема, начинают выходить из своих берегов и заполнять все пространство вокруг.

По данным спасателей, примерно во второй декаде марта к ним присоединятся малые реки Акан-Бурлук, Жембарак, Иман-Бурлук, Бабык-Бурлук. Потому что воздух будет стремительно прогреваться, а снег таять.

Добавим к этому осенние влагозапасы региона, которые на 42% превышают норму, и получим очевидную угрозу предстоящего паводка.

Сакен Агзамов, начальника отдела ликвидации ЧС Департамента по ЧС СКО:

— В области принята в реализацию Дорожная карта «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2021-2023 гг», включающая в себя 10 мероприятий на общую сумму 23,6 млрд тенге. 3 мероприятия по капитальному ремонту участков автомобильных дорог, где будут установлены водопропускные трубы и тюбинги для стока талых вод. Также 1 мероприятие по ремонту защитной дамбы, 5 мероприятий по разработке ПСД для проведения ремонтов и реконструкций мостов аварийных.

Это планы и задачи. А вот то, что уже было сделано, в рамках, ранее принятого в области плана, чтобы защитить североказахстанцев от большой воды.

План мероприятий по защите от паводковых вод на 2019-2021 года — Планом предусмотрено устройство более 8 км обвалований, 15 водопропускных труб на дорогах области и 18 внутрипоселковых труб, создание 2,5 км арычной системы в населенных пунктах

— В ходе реализации плана установлено 13 водопропускных труб, возведено более 500 м. и укреплено более 5,5 км земляных обвалований

— На участках наиболее подверженных подтоплению возведено более 119 км земляных обвалований и 7,5 км защитных дамб.

Благодаря этому в тревожный весенний сезон могут спокойнее спать жители 160 сел северного региона. За 79-ю — в предстоящие месяцы спасатели будут наблюдать особенно внимательно. Риск подтопления там есть.

В них живут 6 тысяч североказахстанцев, которые были бы рады встретить весну, как горожане и просто жаловаться на лужи и грязь, но не могут.

А спасатели не могут сказать наверняка, как будет развиваться обстановка с паводком. Чтобы сдержать ситуацию, вне зависимости от ее развития, предусмотрели план «Б».

Сакен Агзамов, начальника отдела ликвидации ЧС Департамента по ЧС СКО:

— При осложнении обстановки от местных исполнительных органов, будут привлекаться порядка 1900 человек, 1473 ед. техники, в том числе 316 ед. водооткачивающей техники и 57 ед. плавательных средств. Заготовлено 190 тонн горюче-смазочных материалов, 32,4 тыс. тонн инертного материала и 27,8 тыс. шт. мешкотары. На данный период ведется корректировка сил и средств.

Из областной казны уже предварительно отложили почти 896 млн тенге. Это чрезвычайный резерв, а также средства на неотложные и другие траты, которые могут возникнуть, если большая вода на севере страны этой весной выйдет из под контроля.

Дарья Пышмынцева