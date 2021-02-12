В Петропавловске вспоминали афганцев, не вернувшихся с войны

Эти строки из армейской песни, как отражение воспоминаний тех трагических дней. Больше 9 лет боли, страданий и невосполнимых потерь близких. Всё это об афганской войне.

Тяжело представить, как матерям, ожидающим своего сына с эпицентра боевых действий, привозят его тело в цинковом гробу. Такую же боль испытывают и солдаты, когда на их глазах погибают товарищи.

Жайлау Шарипов вспоминает события того страшного времени с горечью. Выполнять интернациональный долг он отправился 18-летним юношей. О своем первом дне в ожесточенном бою ветеран никогда не забудет.

Жайлау Шарипов-ветеран афганской войны 1979-1989 годов:

— Мы не знали, что нас будет ждать. Первые потери всегда психологически сложные. Не только сами потери, но и кровь, для мирного жителя это сложно.

32 года назад 15 февраля последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Среди них и тысячи североказахстанцев. Около сотни так и не вернулись на родину.

В честь памяти людей-героев, защищавших мирное население Афганистана, в военно-технической школе прозвучали армейские песни. Исполнили их призывники.

Таким образом, они поблагодарили ветеранов за проявленное мужество, которое станет для них примером.

Калиолла Саутбеков- директор Петропавловского филиала военно-технической школы МО РК:

— Афганцы, которые вернулись, с честью и достоинством проводят патриотические работы. И третье поколение должны воспитывать своих детей правильно. И они могут узнать историю тех дней не от других людей, а именно от тех кто был там.

Сейчас в ВТШ обучаются 33 призывника. Это юноши из Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

Жанель Бисенбаева