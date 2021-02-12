На актуальные вопросы североказахстанцев ответил К.Аксакалов во время отчетной встречи

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Отчетная кампания — это как лакмусовая бумажка нашей деятельности. Именно благодаря пожеланиям североказахстанцев, мы пытаемся правильно расставлять приоритеты развития региона.

Приоритет отдали социальной сфере, то есть образованию, здравоохранению, культуре, спорту. Туда направили половину бюджета региона. Слово «рекордный» Кумар Аксакалов сегодня произносил часто.

Прибавлял его к таким понятиям, как налоговые поступления, бюджет региона, расходы. К слову, в 2021 году в распоряжении СК 330 млрд тенге.

Это вдвое больше, чем три года назад. Рекордную сумму, а именно 12 млрд тенге, направят на медицину.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В апреле этого года в онкоцентре поставим МРТ нового поколения, который позволит снизить очередность еще на 20%. Также в онкоцентре планируется установить аппарат томотерапии. Это самый современный аппарат для лечения онкозаболеваний. В нашей стране такой аппарат есть только в Нур-Султане.

Поликлинику в «Береке» откроют в этом году, а в «Жас Оркене» приступят к её строительству. В последний раз поликлинику в Петропавловске возводили 11 лет назад. Система выдачи талонов с того времени не менялась.

Чтобы сдать анализы, нужно записаться к терапевту, взять талон. А потом ещё и за результатами снова прийти к врачу. В общем, три похода в поликлинику, как минимум, только чтобы сдать кровь. Неужели в 21 веке нельзя упростить эту процедуру, спрашивают петропавловцы.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:

— В этом году эту работу начнём. Ко второй половине года мы обеспечим поликлиники, чтобы онлайн. Это не сложно.

Тогда, возможно, и очередь к участковым врачам сократится. Их нехватка чувствуется, конечно, не так остро, как дефицит узких специалистов, запись к которым на месяц вперед.

В этом году ожидают прибытие 24 молодых врачей, которые обучались в резидентуре за счёт областного бюджета. Кроме того, медики получат подъёмные 1,5 млн тенге. И эту сумму ещё увеличат.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для повышения привлекательности региона принято решение о повышении суммы подъемных до 2,5 млн тг. Это будет самая солидная сумма среди всех регионов страны. Поэтому, приглашаю выпускников медицинских вузов, здесь вам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Плохие дороги, отсутствие централизованного водоснабжения, нет детской площадки или футбольного поля. Подобные вопросы были в топе. Поступали и нетривиальные предложения.

Интересовались, можно ли отправить всех пожилых работников на пенсию, а на их место взять молодёжь, а ещё у акима области спрашивали, для чего в городе каждый год отключают воду на два дня.

Проблемы людей варьировались от «нам негде жить» до «в квартире слишком жарко». Последним позавидуют разве что жители тимирязевских двухэтажек.

Суровой зимой столбик термометра в квартирах не поднимался выше 9 градусов. Чтобы согреться, включали радиаторы. В итоге в квитанции в графе «электроснабжение» было 11 тысяч тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это безобразие. Аким района должен разобраться, почему такое произошло. Более того, за несоблюдение температуры, людям надо компенсировать затраты.

«Благоустраиваем Петропавловск, но про «Хромзавод» забыли». С такой жалобой обратились жители этого микрорайона. Просят о детской и спортивной площадке, а ещё автобус. Он там ходит очень редко.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Я думаю, на «Хромзаводе» мы подберем место. Оно предварительно уже есть. Документы подготовим, на очередность поставим. По автобусам, действительно там один ходит. Но запустить дублирующий маршрут мы не сможем.

Проблема решится, когда завершат долгожданную модернизацию всей системы общественного транспорта. Составят маршруты, введут электронное билетирование и, конечно же, пустят новые автобусы. Их петропавловцы заждались.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Обновление автобусного парка идёт низкими темпами. К сожалению, наши чиновники забюрократили этот процесс. Мы специально выделили деньги 750 млн тенге из бюджета, чтобы 100 новых автобусов купить. Мы будем в лизинг отдавать нашим предприятиям.

Конкурс объявлен. Итоги будут в конце февраля. После, если верить производителям автобусов, через 3-4 месяца транспорт доставят. А пока остаётся довольствоваться их описанием.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это современные автобусы, вместительные, теплые. С очисткой воздуха, бактерицидной установкой. Кроме того, мы впервые будем субсидировать городские перевозки. Цена не повысится. 80 тенге так и останется на 2021 год.

Сфера пассажирских перевозок из-за пандемии, конечно, сильно пострадала. Междугородних и межобластных рейсов вообще не было большую часть года.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Кризис заставил Петропавловский автовокзал выставить своё объявление на ОЛХ. Наряду с автомобилями, квартирами, одеждой и обувью, «висит» вот это. Здание и земельный участок автовокзала оценили в 400 млн тенге.

В субботу междугородние маршруты восстановят. Остаётся надеяться, что надолго, и пассажирские перевозки вернут клиентов, которые сейчас ушли к нелегальным таксистам. Местные власти, в свою очередь, помогут субсидиями.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году мы в 2 раза увеличили сумму субсидирования автобусных перевозок внутри области. В прошлом году мы 200 млн тенге из областного бюджета направляли. В этом году 400. Я думаю, это поможет нашим автоперевозчикам.

Во время прямого эфира Кумар Аксакалов ответил более чем на 50 вопросов. Остальные обращения прокомментирует в письменной форме.

Айгерим Мукашева