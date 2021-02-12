КСО по вопросам педагогической этики действует в СКО

Айнагуль Сураганова, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— Если у педагогов требуют излишней отчетности информации, если педагогов привлекают для проведения мероприятий, не связанных с их основной деятельностью, то предусмотрена ответственность на должностных лиц, штраф от 20 до 120 МРП.

Переведем в тенге и получим от 58 тысяч до 350. Штраф — мера крайняя, в таких случаях все начинается с предупреждения. И только, если учителя вновь в течение года отправят, например, постоять с флажком на непонятном флешмобе, за честь школы, то тогда ее администрации будет не сладко.

Опять же при условии, что педагог не промолчит, просто затаив обиду. Закон на его стороне и тогда, когда кто-то из учащихся решит перейти границы и отправить учителя куда подальше, используя нецензурную брать или непристойные жесты.

За такие выходки приличную пятизначную сумму отдадут родители. Если, конечно, педагог не предпочтет просто стерпеть такое к себе отношение.

Помогут найти выход их сложной ситуации тем, кто каждый день помогает североказахстанцам стать умнее и найти свой профессиональный путь, теперь не только классические школьные советы по этике, но и специальный консультативно-совещательный орган.

Баян Ахметова, ветеран педагогического труда:

— КСО это нужный инструмент, я так считаю, который поможет защитить педагогов, помочь в каких-то конфликтных ситуациях, они возникают в ходе работы.

Член нового КСО — Баян Ахметова, у которой 40 лет профессионального стажа, 14 из которых она была директором школы в Уалихановском районе, в памяти конфликты не отложились. Она рассказала, что их, как с учителями, так и учениками и родителями, было очень мало.

На заре 2000-х педагоги вместе с мамами и папами самостоятельно приводили школу в порядок, чтобы дети грызли гранит науки в уютных кабинетах. После таких ремонтов все становились настолько сплоченными, что враждовать уже никому не хотелось.

Сейчас, конечно, совсем другое время. Государство делает все, чтобы учителя были заняты, исключительно, своей работой. В процессе, конечно, возникают самые разные ситуации. В том числе и спорные.

Специальный консультативно-совещательный орган станет второй инстанцией после советов по этике, куда работники образования смогут обратиться за помощью. Их столичные коллеги делают это с прошлого года. Пилотный КСО по вопросам педагогической этики был реализован в столице.

Дарья Пышмынцева