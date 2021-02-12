Чемпион Азии и победитель Универсиады лишился подаренной квартиры в СКО

Вся эта жилищная история началась 6 лет назад, когда североказахстанский спортсмен Айдар Казов на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Тайланде завоевал золотую медаль.

За блестящие показатели Ерик Султанов, в те годы аким области, вручил именитому земляку ключи от строящейся двухкомнатной квартиры в ЖК «Мечта».

Айдар Казов, спортсмен:

— Аким области Ерик Султанов дал поручение руководителю «Казградстроя» Александру Авдееву, чтобы вручили мне квартиру. Нам вручили квартиру в ЖК «Мечта » в черновой отделке. Авдеев даже обещал нам помочь с ремонтом. И у нас не было возможности её отремонтировать, чтобы там жить. В итоге ремонт мы сделали, туда заселились.

Как оказалось, квартира, в которой именитый тяжелоатлет поселился с родной сестрой и зятем, вовсе и не оформлена на спортсмена. Вопрос с документами Александр Авдеев должен был уладить.

Время шло, а продвижения не наблюдалось. Их и не было бы, рассказывает Айдар, потому что жилплощадь находилась в залоге у банка. Спустя еще 3 года, директор строительной компании предложил Айдару новое жилье.

Айдар Казов, спортсмен:

— В 2018 году через сестру он предложил новое жильё, так как я постоянно был на сборах, приезжал, уезжал. Он сказал, чтобы мы переезжали также в двушку в черновой отделке в дом напротив — ЖК «Кызылжар». Добавил, если мы переедем, то сразу оформим на тебя моментально. Мы поверили, наивный был, молодой, не у кого было спросить, переехали.

Снова сделали ремонт, обжились. Еще через полгода Айдар с семьей узнает, что жилье продали другому человеку. На сбор вещей ему дали 10 дней. Идти молодому парню было некуда.

За помощью спортсмен обратился в городской акимат. Там, в свою очередь, ему выделили однокомнатную квартиру в старом доме. Без права на приватизацию. Жилплощадь оказалась проблемной — газа и электричества в ней не было.

Бывший хозяин накопил долги за коммунальные услуги. Квадратные метры принадлежали местным исполнительным органам, поэтому оформить их на свое имя Айдар снова не может.

Как получилось так, что в конечном итоге парень остаётся без собственной крыши надо головой?

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Айдар Казов обратился в акимат с вопросом о приватизации данного жилья. Но, по законодательству жилье могут приватизировать только олимпийские чемпионы, паралимпийские чемпионы, участники олимпийских игр с нарушением слуха. Он не подходит под эти категории, и ему было отказано.

Вернемся к подаренной спортсмену квартире в 2015 году. Вот как комментируют эту ситуацию представители горакимата и строительной компании.

Александр Авдеев, генеральный директор ТОО «Казградстрой»:

— Эта квартира, впрочем, как и другие, была поставлена под залог в счет обеспечения договора подряда с акиматом Петропавловска. Из-за расторжения договора по инициативе акимата обеспечение договора остается в акимате, то есть акимат забирает деньги, стоимость обеспечения договора у банка, и банк продает квартиры с молотка. Так было в случае с Казовым. Благодарите акимат!

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Авдеев проявил инициативу подарить квартиру Казову. Это их личные отношения. Так как Авдеев сам лично выдал ключи от квартиры. В дальнейшем, в связи со сложившейся ситуации он отказывается от этой инициативы. И перепродал квартиру. Еще раз повторюсь, что акимат к данному решению никакого отношения не имеет. Это была инициатива Авдеева. Из бюджета средств никто не выделял.

Сейчас Айдар Казов на сборах в Алматы. Вопрос с жильем остается открытым.

Анжелика Сычёва