Акцию «Горячее сердце» провели волонтеры СК

Внимательные и ответственные. Это все о добровольцах. Несмотря на мороз, волонтеры вышли на главную площадь областного центра, чтобы угостить работников Коммунхоза вкусной выпечкой и горячим чаем.

В акции приняла участие Камила Искакова. Волонтерством девушка начала заниматься полгода назад. Для сегодняшней акции она испекла 80 штук бауырсаков.

Камила Искакова — волонтер:

— Сегодня был эмоциональный день. Волонтеры готовы принимать активное участие в каждом мероприятии, которые создаются для людей, их улыбок и радости прохожих.

Такое проявление внимания и заботы порадовало работников предприятия.

Елена Гаврилова — работник коммунального предприятия:

— Сегодня холодно, вышли на работу. На акции дали горячий чай и баурсаками. Нам очень приятно, что наш труд оценивается. Спасибо волонтерам и побольше акций таких.

В акции приняла участие организация при областном совете ветеранов «Серебрянные волонтеры». Это люди страше 50-ти лет. В этом году они принимают участие в акции «30 добрых дел», объявленной в статье Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего».

Сауле Тахметова — специалист при областном совете ветеранов:

-18 марта — это день добрых дел. Но, мы заранее решили организовать такие добрые дела. Первое доброе дело — это «Снежный десант». Сегодня организовали «чайный десант» с бауырсаками, блинами, пирожками для работников, которые в мороз трудятся на благо нашего города.

Для серебряных волонтеров совершать добрые дела — это зов души и смысл жизни. Стоит отметить, акция «Горячее сердце» продлится до Наурыза.

Алишер Ашимов