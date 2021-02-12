3 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе

Об этом сообщили на онлайн-брифинге в антикоррупционной службе. Напомню, прошлой весной Жаслана Муканова подозревали в получении взяток на общую сумму 1,5 миллиона тенге.

Госслужащий, используя должностные полномочия, покровительствовал гражданину России в виде беспрепятственного перемещения буровой установки на территории области.

Чтобы скрыть следы, деньги госслужащий получал путём перечисления средств на банковские карты, оформленные на третьих лиц. Приговор вступил в законную силу 20 января.

Ернар Баянгазин, руководитель Антикоррупционной службы по СКО:

— Стоит отметить,что на рассмотрении в суде находится досудебное расследование в отношении непосредственно руководителя Муканова и также обвиняемого за совершение коррупционного правонарушения. Указанные обстоятельства негативно сказываются на имидже самого органа, так как подрывает авторитет всех государственных служащих в глазах общественности. А также учитывая специфику деятельности ведомства с иностранными перевозчиками, то есть и в странах ближнего зарубежья.

Айгерим Муканова