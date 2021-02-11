Жамбылу посвятили литературный вечер в Петропавловске

Талантливый акын Жамбыл Жабаев прожил долгую жизнь. Он создал свои поистине бессмертные поэтические творения, посвятив их духовно-нравственным ценностям, патриотизму и справедливости. Во многом, благодаря его творчеству, весь мир узнал о казахской поэзии.

В преддверии 175-летия акына в детско-юношеской библиотеке прошел литературный вечер, на котором сотрудники познакомили юных читателей с творчеством великого акына.

Шинар Жантаева — руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки им. Габита Мусрепова:

— Готовясь к мероприятию, мы собирали о нем материалы, привлекали детей. Также, собирая материал, мы обратились в Северо-Казахстанский областной архив. Они нам предоставили интересную информацию об истории возникновения названия улицы Жамбыла.

Особое внимание уделили выставке книг. На ней представлены произведения периода Великой Отечественной войны. Среди них — знаменитое стихотворение «Ленинградцы, дети мои!». Через него великий акын передал свои боль и сострадание жертвам блокады.

Шинар Жантаева — руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки им. Габита Мусрепова:

— Хорошо освещена его поэзия «Жамбыл әлемі», которая представлена в трех языковых вариантах. Книга очень красочная. Здесь много его произведений и тех, кто писал о нем. «Моя родина». Здесь представлены произведения дореволюционного периода. Также, есть много интересных томов. Представлены его произведения и военного периода, и дореволюционного. Вся его тематика направлена на то, чтобы люди жили в мире, согласии и сплоченности.

Жамбыл Жабаев открыл путь многим одаренным людям. Его произведения несут глубочайший смысл и способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Алишер Ашимов