В заповеднике «Красный бор» подкармливают и охраняют диких животных

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Одно из самых удивительных созданий природы. Марал относится к подвиду благородных оленей. Ростом такие копытные доходят до 170 см, длиной тела — до 250, весом -до 400 кг. Самки, как правило, на 20% меньше самцов. Встретить таких животных в дикой природе из-за их пугливости и осторожности очень сложно. А здесь, в коммунальном учреждении Есильского района, они, как на ладони.

«Красный бор», который сейчас носит статус государственного воспроизводственного участка, стал вторым домом для этих животных более 30 лет назад. Тогда 20 голов грациозных копытных сюда привезли из соседней Акмолинской области.

Из-за схожести климата и ландшафта маралы быстро освоились. И к 2020 году их тут стало не несколько десятков, как было изначально, а 1380. 62 тысячи гектаров территории «Красного бора» им уже не хватает.

Николай Гусельников, директор КГУ «Красный бор», Есильский район:

— Мы переселяли, отдавали в Володаровку, на Имантау. Сейчас мы планируем поменять кровь, завести новых свежих оленей. Своих, допустим, отдадим 10 голов, а десять завезем.

Если сейчас на воспроизводственном участке, кстати, подобных этому в стране всего несколько, упустят такой важный момент, многолетних труд просто пойдет впустую. Обновлять стадо нужно, чтобы в нем рождались здоровые особи.

А еще зимой ему, пожалуй, как ни в какой другой сезон, очень необходима помощь человека. Внешне маралы выглядят очень сильными, на деле же, когда речь идет о добыче пропитания, в сезон холодов, до весны они становятся, почти беспомощными.

Копытом, как лошади, например, разбить снег и добыть траву им не просто. Особенно в период межсезонья, когда на нем образуется плотная корка льда. Путь к «лесным столовым» для животных пробивают техникой. Кроме того…

Николай Гусельников, директор КГУ «Красный бор», Есильский район:

— Заготовлено 250 тонн сена, 8 тыс веников, 59 тонн мы приобрели ячменя. У нас 5 площадок подкормочных. Егеря на лошадях на снегоходах развозят. Отходы еще крестьяне помогают, привозят рапс, они в принципе все едят и рапс, лен.

Не отказываются от такой еды и кабаны. Они поселились на территории воспроизводственного участка задолго до его открытия. В прошлом году здесь их было почти 400.

Комфорт и безопасность эти дикие животные находят, в основном, в камышах, а вот лес предпочитают меньше. Встретить их днем до захода солнца — большая удача. Нрав от природы у этих парнокопытных своеобразный, а повадки непредсказуемые.

Поэтому встреча человека с диким кабаном представляет серьезную опасность. При этом желающих сделать это, перехитрить природу и закон в регионе достаточно много. В 2020-м в СК на охотников составили более 60 административных материалов.

Ерлан Ташимов, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— В случае, если он ничего не добыл, но намеревался, законом предусмотрено предупреждение охотника. В случае, если он второй раз намеревался нарушить природоохранное законодательство, там уже выносится штраф. В случае, если он добыл дикое животное без каких-то либо документов, накладываются определенные штрафы.

Барсуки, зайцы, косули, лоси, маралы. Животный мир СКО очень богатый и невероятно красивый, когда видишь его так близко, насколько это возможно.

Работники «Красного бора», их здесь сейчас не хватает, уже много лет берегут тех, за кого они в ответе. То же самое в нашем регионе делают в 47 охотничьих хозяйствах.

Дарья Пышмынцева