Кумар Аксакалов рассказал об итогах 2020 и планах на ближайшие годы

Производить в год миллион тонн молока. Задача на ближайшие годы амбициозная, но вполне выполнимая, отмечает Кумар Аксакалов. В достижении заданной планки помогут молочные комплексы.

В этом году будут строить 16 ферм. Главное — работать и развивать хозяйство, государство поддержит животноводов субсидиями, говорит директор ТОО «Племзавод Алабота».

Ерлан Алпысов, директор ТОО «Племзавод Алабота»:

— За последние 5 лет увеличено поголовье в 2 раза. Успехи хозяйства положительно отражаются на социальной сфере села. В 2020 году из областного бюджета было выделено порядка 30 млн тенге, что позволило нам провести средний ремонт на 1,5 км внутрипоселковых дорог.

За последние 3 года в области отремонтировали 30% дорожной сети. Только в 2020-м в порядок привели свыше 950 км полотна.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В 2020 году мы смогли отремонтировать улицы населенных пунктов в 74 селах, при этом выделив на эти цели в 8 раз больше средств — с 772 млн до 5,8 млрд тенге. Мы уже два года ведем эту работу и продолжим ее в текущем году.

Продолжат и с ещё большими темпами строительство домов. В 2020 году сдали 3300 квартир. На 400 больше планируют ввести в этом году.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Пользуясь случаем, хочу сказать о существенном изменении роста цены на жилье в Петропавловске. Это объясняется тем, что долгое время в Петропавловске жилья строили мало. Начали строить, начали покупать. Мы видим, что есть большой спрос.

В общем, темпы строительства увеличат, тогда, возможно, и ценник квадратного метра не будет расти. Изменения в проекте реноваций тоже сыграют роль.

Раньше жителям снесённого частного сектора покупали вторичное жильё. И, естественно, это «подогревало» рынок. Теперь же заселять петропавловцев, чьё жильё пошло под колёса тяжёлой техники, будут в новостройки.

Помимо жилищного вопроса интересовались депутаты и развитием массового спорта.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Нам необходимо сделать стандарт в райцентре: ФОК, крытый хоккейный корт и стадион. В этом году в Айыртауском районе должны построить стадион. Конечно, это всё нужно для того, чтобы дети, молодёжь и взрослые занимались массовыми видами спорта. Более того, мы финансирование увеличили, чтобы проводить чемпионаты.

На развитие спорта в 2021-м выделили почти 7 млрд тенге. В этом году завершат строительство 5 ФОКов в районах и начнут возводить ещё 4 в Мамлютском, Тимирязевском, районе имени Г.Мусрепова и Петропавловске.

Айгерим Мукашева