Команда «Кулагер» вновь одолела «Иртыш»

Основное время встречи завершилось со счётом 2-2. Команды показали равную игру. Каждая из них старалась склонить чашу весов в свою сторону.

В составе нашего клуба забитыми голами отметились форварды Ильгиз Нуриев и Денис Стасюк. А в серии буллитов 2 очка в копилку «Кулагера» принесли всё тот же Денис Стасюк, нападающий Максим Волков и голкипер Андрей Янков.

Сейчас в активе петропавловцев 59 очков. Они находятся на 7 строчке турнирной таблицы первенства. В следующем туре подопечным Александра Троицкого вновь предстоит встретиться с «Иртышом». Игры пройдут 13 и 14 февраля.

Александр Троицкий, главный тренер ХК «Qulager»:

— 2 победы, 4 гола. Сыграли на мастерстве. Отлично отстоял Андрей Янков. Такое настроение, что малой кровью пройдем, так не бывает. Мы провели 2 отличных игры боевых с «Торпедо». Мы знаем, какие проблемы у вашего клуба, но на любого соперника нужно настраиваться. Неважно, с кем играешь — с «Торпедо или «Иртышом». Главное — заработать 3 очка.

Абай Альжанов