Команда «Кулагер» вновь одолела «Иртыш»

Спорт

17:41 11 Февраля 2021

Основное время встречи завершилось со счётом 2-2. Команды показали равную игру. Каждая из них старалась склонить чашу весов в свою сторону.

В составе нашего клуба забитыми голами отметились форварды Ильгиз Нуриев и Денис Стасюк. А в серии буллитов 2 очка в копилку «Кулагера» принесли всё тот же Денис Стасюк, нападающий Максим Волков и голкипер Андрей Янков.

Сейчас в активе петропавловцев 59 очков. Они находятся на 7 строчке турнирной таблицы первенства. В следующем туре подопечным Александра Троицкого вновь предстоит встретиться с «Иртышом». Игры пройдут 13 и 14 февраля.

Александр Троицкий, главный тренер ХК «Qulager»:

— 2 победы, 4 гола. Сыграли на мастерстве. Отлично отстоял Андрей Янков. Такое настроение, что малой кровью пройдем, так не бывает. Мы провели 2 отличных игры боевых с «Торпедо». Мы знаем, какие проблемы у вашего клуба, но на любого соперника нужно настраиваться. Неважно, с кем играешь — с «Торпедо или «Иртышом». Главное — заработать 3 очка. 

 

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

ВК «Куаныш» вошел в тройку лучших на 3 этапе чемпионата РК в Павлодаре
ХК «Qulager» уверенно одолел усть-каменогорский «Алтай Торпедо»
Национальные казахские игры станут частью школьной программы в РК
Золото, три серебра и столько же бронзы в копилке пловцов СКО
Хоккеисты «Qulagera» отпраздновали первую победу в Новом году
ФК «Qyzyljar» обыграла болгарскую «Арду»
«Зимние старты» провели в женской колонии ЕС-164/6
ХК «Кулагер» не смогли взять реванш у карагандинской сборной «Сарыарка»
ФК «Qyzyljar» продолжает предсезонный сбор в турецкой Анталии
«Qyzyljar» на своем поле уступил украинскому «Руху»
В Петропавловске открылся новый спортивный клуб «Кызылжар»
Хоккеисты «Кулагера» допустили первую осечку в Новом году