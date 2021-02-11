Фермеры Жамбылского р-на используют GPS-трекеры в борьбе со скотокрадством

Современные проблемы требуют современных решений. Ноу-хау с чипированием домашнего скота для жамбылских фермеров новинка. Датчики помогают следить за животными и существенно упрощают жизнь аграриям.

Теперь они могут не бояться за свое поголовье, особенно если дело касается скотокрадства. Это ТОО «Шатило и К» в Казанском сельском округе. Последние годы местный руководитель товарищества Олег Адам успешно практикует современную систему под названием «электронный пастух».

Пастбище вместимостью 1200 голов огородили проволокой под низкочастотным напряжением. Удобно, а главное безопасно. Всего в Жамбылском районе насчитывается около 90 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота.

Хорошим подспорьем в противодействии скотокрадам является идентификация животных. Сейчас там их затаврировано более 75 тысяч.

Рустам Манбетеев – первый заместитель начальника отдела полиции Жамбылского района ДП СКО:

— С целью не допущения краж скота в Жамбылском районе реализуются пункты областной программы по защите имущества на 2021-2023 годы. Совместно с аппаратом акима Пресноредутского сельского округа запущена пилотная программа по чипованию лошадей. К примеру, в крестьянском хозяйстве «Турнов» имеется 500 лошадей, большая часть поголовья чипирована. Автономные поисковые устройства встроены в специальные ошейники на шеи жеребцов ведущих табун. Сигнал с поискового устройства выведен на смартфон владельца, таким образом отслеживается местоположение и маршрут лошадей; где они находятся.

Нововведения сказались и на статистике: в прошлом году в Жамбылском районе совершили 2 кражи скота, одну из которых пока не раскрыли.

Абай Альжанов