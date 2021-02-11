30 медработников скорой помощи получили прививку от КВИ

Асель Токкожина в областном центре скорой медицинской помощи трудится около 20 лет. Ежедневно ей приходится иметь дело с людьми, у которых различные заболевания.

В прошлом году к общему перечню добавилась коронавирусная инфекция — страшная по своим масштабам и непредсказуемая по течению, говорят медики.

Поэтому, оказывая помощь ковидным пациентам, не стоит забывать и о собственной безопасности. Именно поэтому чуть больше недели назад Асель решилась на прививку «Спутик V».

Асель Токкожина, фельдшер выездной бригады областного центра скорой медицинской помощи:

— Прививку перенесла хорошо, без побочных эффектов. Для населения, конечно, это важно, без профилактических прививок коронавирус тяжело переносится. Так как мы получаем прививку и наш иммунитет работает сильнее, вырабатываются антитела, и он начинает сам бороться.

Напомним, прививочная кампания будет проходить в 2 этапа. Вторую дозу «Спутик V» все медицинские работники страны получат ровно через 21 день после первой. И это очень важно.

Только при таком условии организм человека сможет максимально активизировать защитную функцию иммунной системы.

Владимир Жужгов, врач областного центра скорой медицинской помощи:

— Среди сотрудников у нас не выявлено побочных эффектов, а там могут быть температура, слабость головные боли, ломота в теле, если такие симптомы появляются, то сотрудник может прийти в медицинский пункт и получить больничный. Хочется сказать, что вакцинация добровольна. Никто никого не принуждает. Цель ее — выработка коллективного иммунитета. Чтобы болезнь переносилась в менее тяжелой форме.

Всего сейчас из 300 сотрудников областного центра скорой помощи прививки получили 30 человек.

Анжелика Сычёва