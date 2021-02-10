В СКО с 13 февраля ослабят карантинные меры

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— С середины января у нас начался подъём заболеваемости. Ежедневно регистрировалось по 100-110 случаев. Своевременно принятые ограничительные меры позволили нам стабилизировать ситуацию и добиться стойкого снижения заболеваемости. Только за последние 7 дней заболеваемость упала в 1,5 раза.

За последние сутки в области 68 человек получили положительный результат ПЦР-теста. 33 из них обратились с жалобами на симптомы. В тройке лидеров по числу заболевших Петропавловск, Есильский и Айыртауский районы.

В Кызылжарском количество Covid-положительных постепенно уменьшается. За последние сутки выявили 6 заразившихся. Эпидситуация в области стабильная.

С 6 февраля регион находится в «желтой» зоне. А значит можно говорить о смягчении карантинных мер. С 13-го числа ряд объектов снова начнёт работать в уикенд.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, крытых рынков одежды, крытых рынков непродовольственных товаров, крытых строительных рынков, бассейнов в субботу, продлено время работы до 24.00.

Но, в воскресенье эти объекты работать не будут. Исключение: находящиеся внутри продуктовые, аптеки, салоны красоты, парикмахерские и кинотеатры. Также в уикенд можно посетить кафе, рестораны и точки общепита. Они встречать гостей могут каждый день с 8 утра до 12 ночи.

Фитнес и тренажёрные залы тоже будут работать 7 дней в неделю. А вот бассейнам и саунам придётся закрыть свои двери в воскресенье. Исключение: общественные бани с общим залом без индивидуальных кабинок. И чтобы посетить все эти объекты, петропавловцам больше не придётся тратить деньги на такси.

Общественный транспорт, в том числе и пригородный, будет ходить в выходные. Также разрешено движение междугородних и межобластных регулярных автобусов радиусом не более 300 км.

Ещё одно изменение касается тех, кто трудится на дистанционке. При штатном расписании свыше 15 сотрудников не менее 60% должны работать за пределами офиса. У школьников и студентов форма обучения не меняется. К слову, об учащихся.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО :

— С начала сентября по области зарегистрировано 531 случай заболеваемости КВИ среди школьников. Из них обучались в штатном режиме 289 человек, в дистанционном режиме — 244 ученика. В феврале было выявлено 53 случая заболеваемости КВИ среди школьников. Из них обучаемся в штатном 42.

Сейчас в регионе 4 школы, которые перевели на онлайн-форму обучения. Там зафиксировали случаи Covid-19. С начала 2021 в Козыбаев университете было трое заболевших коронавирусом. Один из них знания получал в традиционном формате. Потому его одногруппников отправили на дистанционку.

Айгерим Мукашева