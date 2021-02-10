В Казахстане запущено мобильное приложение «102»

Скачать приложение «102» можно бесплатно в Play markete или AppStore. Регистрация займёт минуту. При обращении полицейским будет доступна информация о том, кто позвонил. Оставить жалобу или обращение можно с помощью аудио или -видеовызова.

Операторы немедленно на них среагируют. Такой возможности не было при звонках на номер «102», получение информации занимало от трёх до пяти минут. Самое главное преимущество нового приложения — кнопка «SOS».

Алексей Дементьев, начальник управления информатизации и связи ДП СКО:

— В случае непосредственной угрозы нужно нажать большую красную кнопку «SOS». Идёт автоматический вызов, оператор видит, что вы находитесь в опасной ситуации. Он видит местоположение, лицо злоумышленника, если вы направите на него камеру. Оператор экстренно отправит ближайший наряд для принятия мер реагирования.

Мобильное приложение запустили 1 февраля, и оно уже показало себя на деле. С помощью нового сервиса полицейские приняли первую жалобу. 6 февраля житель города сообщил о неправильно припаркованном автомобиле на улице имени Габита Мусрепова.

Отправлять сообщение может каждый, кто столкнется с правонарушением. Функции нового сервиса разные.

Если вы захотели записаться на приём к начальнику департамента, либо вас интересует миграционная служба. В случае, если вы хотите устроиться в органы внутренних дел, можете оставить здесь свой запрос и вам в установленные законом сроки отправят ответ.

В полиции уверены, мобильное приложение «102» позволит улучшить качество работы, тем самым обеспечить безопасность североказахстанцев.

Айгерим Муканова