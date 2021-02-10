ХК «Кулагер» уверенно переиграл павлодарский «Иртыш»

Спорт

18:59 10 Февраля 2021

Подопечные Александра Троицкого на протяжении всего поединка старались играть первым номером. Опасные моменты то и дело возникали только у вражеских ворот. На 18 минуте скакуны сломили натиск соперников. Счёт в матче открыл нападающий Максим Первухин.

Во втором периоде наши ребята укрепили лидерство, забив павлодарцам 2 шайбу. Отличился защитник Алексей Грищенко. В финальном отрезке интрига в противостоянии исчезла. Как ни старались хоккеисты «Иртыша» вернуться в игру, но сделать этого им не удалось.

Напоследок кулагеровцы забили ещё 2 гола хозяевам льда и довели дело до разгромной победы. Итоговый счёт 0-4. Ответный матч пройдёт в среду.

И еще, с 10 по 13 февраля в столице Нур-Султане состоится международный турнир по хоккею. Североказахстанские игроки в состав национальной сборной, к сожалению, не попали.

Дамир Рамазанов, защитник ХК «Qulager»:

-Сборная наша будет играть, утвердили 2 состава. Очень много хоккеистов из разных команд поехали в сборную. Вам предлагали? — Я рад защищать честь страны, но по игровым критериям, видимо, не подошёл. Не могу обсуждать это решение. Конечно, было бы приятно. Нельзя опускать руки, нужно стараться.

 

 

 

Абай Альжанов

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