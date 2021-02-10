Борцы с коррупцией провели рейд по медучреждениям Петропавловска

Нехватку медицинских препаратов, материалов и специальных средств индивидуальной защиты в первой городской больнице не выявили. Таковы итоги проверки мониторинговой группы.

К примеру, запасов применяемого при лечении ковид-19 жизненно важного лекарства «Клексан» достаточно на месяц. По вопросам поставки препаратов медики всегда на связи с региональными представителями.

Врачи первой городской больницы на передовой, лечат пациентов с коронавирусом. Сейчас здесь находятся 97 больных с COVID-19, 5 из которых — в тяжелом состоянии. В целом, загруженность коек по сравнению с прошлым годом уменьшилась почти вдвое.

Артём Колесник- заместитель главного врача по лечебной работе первой городской больницы:

— Если их число раньше доходило до 150-160, то сейчас 97. Рост госпитализации коронавирусной инфекции у нас наблюдался в периоды июль-август 2020 года. Затем в период сезонных простудных заболеваний- ноябрь-декабрь.

Заметили уменьшение количества больных с COVID-19 и врачи новой модульной инфекционной больницы. Возведенное буквально за три месяца медучереждение стало следующим пунктом назначения мониторинговой группы.

Больница рассчитана на 200 койко-мест, 20 из которых — реанимационные. Каждую подключили к кислороду. Кроме того, в клинике установили новую систему вентиляции, благодаря которой воздух из палат не поступает в коридор.

Сейчас здесь проходят лечение 84 пациента. Среди них и Александр Подсушкин. Положительный результат на коронавирус у него подтвердили 7 февраля.

Мужчину сразу же госпитализировали в инфекционный стационар. Говорит, условия содержания хорошие.

Александр Подсушкин:

— Тепло, уютненько, чисто. Всё новое. Сотрудники — молодцы, всегда ответят, помогут. Сначала было тяжеловато, но с соответствием лечения. Самочувствие хорошее, жить хочется.

Больше двух часов понадобилось мониторинговой группе, чтобы проверить качество оказания медицинских услуг. Как результат, ни одна из больниц не перегружена, запасов необходимых лекарств хватает, персонала достаточно.

Нурлан Жахин-первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Проблем как таковых не было. Мы обратили внимание на наличие складских помещений. То есть критики не наблюдаем. Несмотря на мороз, мы вот специально выехали в такую погоду, хочется отметить, что здание очень теплое.

Это уже 4 выезд мониторинговой группы в этом году. На этом борцы с коррупцией не остановятся.

Жанель Бисенбаева