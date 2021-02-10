Боксер из СКО завоевал бронзу на первенстве страны среди юниоров

Для Александра Панова спорт — это больше, чем просто образ жизни. Свои силы он пробовал в хоккее, плавании, акробатике. Но, выбор сделал в пользу бокса. Недавно юноша принимал участие в первенстве страны, которое проходило в Актобе, и занял там призовое 3-е место. Наш земляк выступал в весовой категории свыше 80 кг.

Александр Панов, боксёр:

— В первом бою встретился с алматинцем. Выиграл в 3 раунде. Во втором бою выиграл спортсмена из Нур-Сулатана. Мне 15 лет. На бокс пришел 3 года назад. Отец мне предложил этим видом спорта.

В республиканском состязании принимали участие 250 юных спортсменов со всех уголков страны. Честь нашего региона отстаивали 12 боксёров.

Но подняться на заветный пьедестал почёта получилось только у Александра Панова. Тем не менее, результаты воспитанники показали достойные, говорит тренер Герман Окунев.

Герман Окунев — тренер по боксу ДЮСШ «Олимп»:

— Остальным ребятам не повезло, нам есть к чему стремиться, расти. Будем стараться. Как тренеру, конечно, есть к чему стремиться. Тот тренер, который думает, что все знает, обречен на провал, как и спортсмен.

В спортшколе «Олимп» занимаются около 100 боксеров в 4-х возрастных группах. Будущие чемпионы тренируются по несколько раз в день.

Абай Альжанов