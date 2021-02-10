1025 медработников в СКО получили вакцину от коронавируса

COVID-19: Казахстан

19:39 10 Февраля 2021

Сабира Даирова прививку от коронавируса получила второго февраля. В первые два дня никаких побочных эффектов не ощутила, на третий появилось лёгкое недомогание. Сейчас чувствует себя комфортно. 23 февраля получит вторую дозу вакцины, она усилит действие первой.

Сабира Даирова, заместитель главного врача Городской поликлиники №3:

— Никаких побочных эффектов я не заметила. Даже потеряла то место, куда ставили вакцину. Потому что не было никаких покраснений и прочего.

На прививочный пункт номер три выделено 230 доз вакцины. Прививку здесь получают сотрудники областного перинатального центра, фтизиопульманологии, многопрофильной областной больницы и третьей поликлиники.

Из работников последней выявили коронавирус за период пандемии лишь у 60, всего там трудится больше 400 человек. С начала вакцинации укол получили 20.

Сабира Даирова, заместитель главного врача Городской поликлиники №3:

— Из получивших где-то у 30% первые три дня было повышение температуры до 38 градусов. В основном было просто недомогание. На второй и третий день у некоторых появились покраснения. Сильных побочных реакций мы не наблюдали.

За 10 дней прививочной кампании вакцину от коронавируса получили 1025 человек.

 

 

 

Айгерим Муканова

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