В СКО продолжается вакцинация медицинских работников

На передовой в борьбе с ковидом находятся экипажи карет скорой медицинской помощи. Денис Бресь — врач мобильной бригады, поэтому вакцину получил в числе первых. Побочных эффектов на себе не ощутил. Единственное, говорит Денис, поднялась температура и мешала слабость.

Однако, такая реакция организма считается нормальной. Она показывает, что вакцина действует, так как стимулирует иммунитет защищаться от «ложной» инфекции, за которую принимает введённый препарат.

Денис Бресь, врач мобильной бригады городской поликлиники №1:

— К обеду эти симптомы уже прошли. В последующие дни никаких симптомов не отмечалось. Больше никаких реакций не было. Почему я решил вообще ставить? С зараженными я работаю с апреля, до этого коронавирусом не болел. Но все равно решил довериться науке, а не удаче, и привиться.

Вакцинация проходит в два этапа. Следующий укол здоровья Денис получит ровно через 21 день. Это необходимо для закрепления и усиления эффекта. Среди посетителей прививочного кабинета первой поликлиники больше 400 медработников, 75 из которых инъекцию уже получили.

Сама процедура занимает около 40 минут: 10 отводится на осмотр врача перед прививкой, еще несколько минут на размораживание вакцины, поскольку хранится она при температуре почти минус 20 градусов.

Ульбасым Кажахметова, заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №1:

— Мы делаем так, чтобы единовременно подходили 5 человек. Потому что во флаконе 5 доз. Сначала осматривает врач, измеряет температуру, давление, пульс, и только потом получает допуск.

На базе 1 городской поликлиники уже провакцинировались порядка 150 медработников. В больнице создан двухнедельных запас доз. По мере необходимости его будут пополнять.

Жанель Бисенбаева