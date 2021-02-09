В Петропавловске открылся новый спортивный клуб «Кызылжар»

Спорт помогает быть здоровыми, крепкими и выносливыми, считает пятиклассник Мухамамад Толемисов. Заниматься в клуб он пришел вместе с отцом. Говорит, занятия в спортзале помогают приобщиться к здоровому образу жизни.

Мухаммад Толемисов:

— Мне нравится ходить сюда. Здесь очень хорошие тренеры, они показывают разные приёмы. Если что-то не получается, то помогают они и папа. В будущем хочу стать похожим на Геннадия Головкина.

В спортивном клубе «Кызылжар» проходят тренировки по разным видам спорта. В основном, по боксу, ММА, кикбоксингу. Открыли его для детей. Ребята в возрасте от 6 до 13 лет тренируются бесплатно. Для многодетных и малообеспеченных семей предусмотрены льготы. Занимаются с воспитанниками профессиональные тренеры. Среди них Рауан Смагулов.

Рауан Смагулов, тренер спортивного клуба «Кызылжар»:

— Сначала тренировки проходили с 20.00 до 22.00 часов. Думал, это время подходящее. Сейчас меняю время расписания — с 19.30 до 21.00 часов, чтобы удобно было доехать до дома.

Видеть, как ребята погружаются в мир спорта, одно удовольствие, признается руководитель клуба.

Жалгас Тортулов, руководитель спортивного клуба «Кызылжар»:

— Тренировки проводятся утром и вечером. Мы рады, что приходят, записываются. В дальнейшем планируем расширяться, открывать секции по грэпплингу и вольной борьбе.

Несмотря на то что клуб открылся недавно, сегодня здесь тренируются около 20 североказахстанцев. В ближайшее время планируют набор девочек.

Алишер Ашимов