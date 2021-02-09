С начала 2021-го сели за руль нарушив закон 16 североказахстанцев

Эта небольшая, но говорящая подборка отрывков из отечественных новостей за 2020-й, в дополнительных комментариях не нуждается. После нее хочется, какое-то время просто помолчать и подумать. Жаль, что герои таких видео, не делали этого, когда в наркотическом или алкогольном угаре садились за руль своих машин. Бездумно, дико, опасно.

37-летний мужчина из Нур-Султана уснул за рулем пьяным и врезался в ограждение. Еще до этого инцидента за похожий случай его лишили водительских прав. Это было в ноябре 2020-го. Месяцем раньше на всю страну прогремела авария в Щучинске. Снова лишённик, снова пьяный, въехал в служебную машину, забрал жизни двоих полицейских. Вот то, что осталось от транспорта после такого смертельного столкновения.

В 2020 году в РК стражи порядка задержали свыше 13 тысяч пьяных водителей

Больше 15 тысяч человек суд лишил водительских прав

Около 12,5 тысяч нарушителей ПДД подвергнуты административному аресту

В СКО в 2020 году полицейские задержали больше 1300 водителей, которые ездили пьяными за рулем. 969 из них лишили прав.

В прошлом году полицейские отправили в суды материалы по 72 «лишённикам», которые, несмотря на официальный запрет, снова сели за руль «под градусом». 61 североказахстанец из-за своего легкомыслия и любви к спиртным напиткам, а также запрещенным веществам, потерял право вождения навсегда.

По тем же причинам четыре жителя региона три года не смогут сесть за руль. Вот только некоторые горе-автолюбители к запретам относятся, как к сигналу действия, а зря.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— За 12 месяцев 2020 года сотрудниками полиции задержаны 151 водитель, лишенный права управления транспортным средством, с начала текущего года задержано таких водителей 16. Если же водитель будет управлять транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом, будучи лишенным права управления, то ему грозит штраф в размере 50 МРП или административный арест на 10 суток.

Таким закон был не всегда. С прошлого года любителей выпить или употребить, а потом прокатиться с ветерком в Казахстане стали наказывать жестче. По административному кодексу водителей, которые впервые попались «подшофе» за рулем, лишат водительских прав сроком до 7 лет.

Столько же проведет за решеткой пьяный водитель, если сбитый им пешеход погибнет. Если жертв в подобном ДТП будет больше, то в местах не столь отдаленных горе-автолюбитель может провести 10 лет.

Дарья Пышмынцева