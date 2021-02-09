Переменчивая погода — причина большинства ДТП

Резкая оттепель, бураны и морозы. Такая переменчивая погода может стать причиной ДТП. Только с начала этого года в северном регионе зарегистрировано 6 случаев. Один из них с летальным исходом. Чтобы избежать несчастных случаев, полицейские и спасатели напоминают североказахстанцам о мерах безопасности и SMS-сообщениях экстренной службы «112».

Аскар Сердалинов, инспектор службы батальона патрульной полиции ДП СКО:

— В случае если вы выехали за пределы населенного пункта, в первую очередь проверить нужно техсостояние транспортного средства; взять с собой теплые вещи, буксировочный трос. Также важно полностью зарядить свой сотовый телефон. В случае поломки, или вынужденной остановки на проезжей части необходимо вызвать экстренные службы, позвонив по номерам: 102, 112 для оказания помощи.

Дорога не прощает даже самых мелких ошибок. За прошедший год на дорогах СКО произошло порядка 240 ДТП, в которых погибли порядка 40 человек, а получили ранения — 315. Страшный гололед, отсутствие подсыпки. К сожалению, это является причиной таких плачевных показателей.

Профилактические рекомендации касаются не только водителей, но и пешеходов. Прогулка по тротуару в переменчивую погоду может обернуться серьезными последствиями. Особенно нужно быть внимательным при проходе мимо высотных зданий, отмечают полицейские. Ведь с крыши может упасть снег или сосулька.

Алишер Ашимов