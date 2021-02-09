4 тыс школьников СКО принимают участие в ежегодной предметной олимпиаде

Мерей Кастенке нравится изучать окружающий мир. Любимый школьный предмет — география. Увлеклась им с 8 класса: 2 года назад самостоятельно разработала научный проект и представила его на областном конкурсе, где стала третьей.

В прошлом году по итогам предметной олимпиады взяла серебро и прошла в республиканский тур, но там не удалось занять призовое место. Поэтому Мерей решила проверить свои знания в очередной раз. К олимпиаде этого года готовилась усердно, верит, что справится на «отлично» Сегодня олимпиаду писала дома. Говорит, поступило немало интересных вопросов.

Мерей Кастенке, учащаяся 10 класса гимназии-интерната для одарённых детей имени Абу Досмухамбетова:

— В прошлом году республиканский тур тоже проходил в онлайн -формате. Поэтому сегодня трудностей не возникло, за нами всё время следили по веб- камере. У меня и мыслей не было списывать, ведь главное — честность. Даже если встречались незнакомые вопросы, отвечала интуитивно. Больше всего меня заинтересовал вопрос о климатических условиях одного из озёр Бразилии. Сегодня вечером хочу почитать на эту тему.

Олимпиада проходит на районном и городском уровнях. В Тайыншинском и Айыртауском школьники сдают её в оффлайн — формате. Честность её проведения обеспечивают наблюдатели. За теми, кто выполняет задания дома, следят по системе прокторнига. Одним словом, контролируют всех.

Болатхан Жусупов, заместитель директора КГУ «Центр методической работы и информационных технологий в сфере образования»:

— Особенность онлайн — формата в том, что ребята заходят на сайт «дарын.кз». Там они самостоятельно скачивают задания и самостоятельно выполняют». Когда дети уже выполняют задания, они сканируют и отправляют свою работу членам жюри. После жюри всё проверяют и размещают протокол на сайте отдела образования.

Уже на следующий день ребята узнают свои результаты, итоги которых покажут, пройдет учащийся в областной тур или нет. Стартует он 22 февраля. В каком формате пройдёт следующий этап, пока неизвестно.

Айгерим Муканова