В Kozybaev University новый ректор

Образование

20:04 8 Февраля 2021

Им стал 36-летний Ерлан Шуланов с достаточно богатой биографией. С отличием окончил Евразийский национальный университет по специальности «Международное право». Трудовую деятельность начал в 2003 году в Конгрессе молодежи Казахстана.

Работал юрисконсультом, экспертом-аналитиком в нескольких организациях. В том числе и в Академии госуправления при Президенте. Участвовал в разработке новой модели госслужбы страны. В 2010 году занимал пост главного менеджера АО «Самрук-Казына».

Кроме того, руководил аналитической группой Министерства образования и науки. 5 лет занимал должность вице-президента АО «Информационно-аналитический центр». Последние 4 года был исполнительным директором Высшей Школы Образования Назарбаев Университета.

 

 

 

Айгерим Мукашева

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