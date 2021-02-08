Северный Казахстан перешёл из «красной» зоны в «жёлтую»

COVID-19: Казахстан

21:07 8 Февраля 2021

Последнюю неделю в регионе наблюдается уменьшение числа заболевших. За сутки зафиксировано 69 случаев COVID-19, 48 североказахстанцев болезнь переносят с симптомами. Больше всего заразившихся в Петропавловске, где за сутки коронавирус подтвердился у 25 человек.

Ещё 11 заболевших в Кызылжарском районе, по 10 — в Есильском и Айыртауском. В остальных районах не больше трех случаев COVID-19. В Казахстане за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили чуть больше тысячи человек.

Вместе с нашим регионом в «жёлтой» зоне находятся Атырауская, Западно-Казахстанская и Костанайская области. В «красном» поле матрицы по-прежнему павлодарцы и акмолинцы. Сегодня к ним добавилась и столица. При этом на днях ВОЗ объявила о замедлении темпов распространения коронавируса в мире.

Количество регистрируемых новых случаев заболевания COVID-19 снижается в течение трех недель подряд. Это говорит о том, что вирус можно сдержать, даже, несмотря на распространение новых штаммов, отметил гендиректор ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

— Однако такое уже происходило с нами раньше. В течение прошлого года практически во всех странах были моменты снижения заболеваемости, когда правительства поспешно снимали ограничения, а люди теряли бдительность, после чего вирус стремительно возвращался. По мере внедрения вакцин всем нам жизненно необходимо продолжать принимать меры по защите себя и друг друга. Будьте примером.

 

 

Дарья Пышмынцева

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