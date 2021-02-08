Полицейские СК просят водителей быть внимательнее на дорогах из-за наледи

Такого февраля североказахстанцы точно не ждали. Погода в первой декаде не давала жителям региона расслабиться, постоянно менялась, подкидывала сюрпризы. Причем не всегда приятные. Февраль 2021 года — опасная пора для тех водителей, кто за рулем, скажем так, не всегда внимателен. Только за первые пять дней последнего месяца зимы в области произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб, 4 получили ранения.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— 4 февраля вечером рядом с городом Булаево 35-летний водитель легковушки, позже экспертиза показала, что он был пьян, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине большегруз. После аварии двоих североказахстанцев доставили в больницу, один скончался на месте. Погибшему парню было всего 22 года.

Для сравнения в январе этого года на дорогах СКО было зарегистрировано 6 ДТП, один человек погиб, 7 отделались травмами. А вот еще одна февральская авария. В воскресенье 7-го числа на трассе Нур-Султан-Петропавловск произошло ДТП с участием сразу 6 автомобилей. Один из них врезался в те, что ехали впереди и загорелся. На помощь пришли спасатели Акмолинской области.

Из года в год, когда начинается межсезонье, полицейские обращаются ко всем водителям северного региона с простыми советами. Если коротко, то они просят их соблюдать правила дорожного движения. Это соблюдение дистанции, скоростного режима, а еще за руль садиться нужно только трезвыми.

Пьяным автолюбителям, конечно, море по колено, вот только речь идет о максимально неоправданном риске и человеческих жизнях, за которые они в ответе. Внимательнее с приближением весны нужно быть и пешеходам.

Они тоже участники дорожного движения и далеко не все из них, как показывает практика полицейских, ведут себя адекватно. Иногда, например, в спешке, или просто от невнимательности, пешеходы напрочь забывают о ПДД.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особо важным поручениям управления МПС ДП СКО

— В условиях наледей торможение автомобиля затруднено, водитель может не успеть принять меры при появлении человека на пешеходном переходе. Убедитесь, что все машины пропускают вас. Сейчас многие подростки пользуются не головными уборами, а капюшонами, ходят с наушниками. Иными словами, лишают себя бокового обзора и возможности услышать приближающийся автомобиль. Переходить дорогу, таким образом, значит, неоправданно рисковать собой.

Отойдем от дорожной тематики и вернемся к капризам февраля. Стражи порядка обращаются к родителям и просят их разъяснить детям, что сейчас, когда столбики термометров, то поднимаются, то опускаются, находиться возле любых строений, в том числе жилых домов, становится опасно. Неожиданно может произойти сход подтаявшего снега и падение сосулек.

Дарья Пышмынцева