На 8 февраля в СКО прививку от российского «Спутник-V» получили 945 человек

Здравоохранение

21:02 8 Февраля 2021

Кратковременное повышение температуры, покраснения и отёк на месте введения вакцины- это нормальные, или как называют специалисты «местные» реакции на инъекцию от COVID-19. По данным на 8 февраля все привившиеся казахстанцы российским «Спутник-V» чувствуют себя хорошо, серьезных побочных эффектов ни у кого не наблюдается.

Елена Ковзель, старший преподаватель кафедры внутренних болезней с курсом неврологии, гематологии, аллергологии и иммунологии НАО «МУА»: 

— Эта вакцина не выращена на куриных эмбрионах. То есть она не может давать каких-либо серьезных реакций. Если в наличие имеется сенсибилизации населения, которые получают вакцину. -52,24 не содержится.

Не содержатся они и в отечественной вакцине под названием «QazCovid-in». На её доклинические исследования ушло порядка года. Инъекцию, по словам специалистов, необходимо оценивать по трём фазам. Проверку первых двух- на безопасность и эффективность она уже прошла. Осталась последняя, результаты которой будут известны в скором времени.

Александр Гуляев, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий:

— Заключительная фаза началась 21 декабря 2020 года. Число испытуемых составляет порядка 3 тысяч добровольцев. Продолжительность 180 дней. Её результаты должны быть в скором времени. 31 декабря вакцина получила временное регистрационное удостоверение. Это позволит расширить круг исследований этой вакцины ускорить ее производство.

Вакцинация с отечественным «QazCovid-in планируется с апреля этого года. Решение о том, прививаться или нет, каждый принимает самостоятельно. Однако, необходимо помнить о главной цели масштабной иммунизации- остановить пандемию и поскорее вернуться к прежней жизни.

Манар Смагул, заместитель директора филиала НПЦСЭЭиМ Национального центра общественного здоровья МЗ РК:

— Чем больше вакцинируемых людей, тем возбудителям становится труднее найти кого-то нового для заражения, и прекращается активная циркуляция вируса. И поэтому, прежде чем отказаться, подчеркнуть не только ответственность перед собой, но и близкими, окружающими, которые не могут получить данную вакцину. И чем больше будет нас вакцинированных, тем меньше будет распространение вируса. 

Для того чтобы вернуться к докарантинной жизни без ограничений и локдаунов, прививки должны сделать примерно 50 % населения. Конечно, иммунная прослойка создается и естественным путем, ведь переболевшие ковидом тоже получают антитела. Однако, популяционный иммунитет формируется дольше. Благодаря вакцинации результата добиться можно значительно быстрее. Это позволит сохранить жизни людей.

 

 

 

Жанель Бисенбаева

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