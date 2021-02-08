К.Токаев высказался о праздновании Дня независимости

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21:17 8 Февраля 2021

30-летие независимости — не повод тратить средства на грандиозные торжества, организовывать бесполезные форумы и конференции. Своим видением проведения юбилея Президент страны поделился во время заседания государственной комиссии, сообщает пресс-служба Ак орды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в нынешнее время сознание людей сильно изменилось, а весь мир сегодня переживает сложный период. Пышные торжества ни к чему. Особое внимание надо уделить благосостоянию людей, так как без улучшений в данной сфере нельзя говорить о достижениях страны.

Глава государства подчеркнул, что во время празднования этой знаменательной исторической даты нельзя допускать суеты и расточительства, каждое мероприятие должно быть связано с конкретными шагами, которые принесут пользу стране. Планируется реализация новых проектов в экономике, социальной сфере, образовании и науке.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

«При проведении масштабных мероприятий, охватывающих всю страну, необходимо иметь точное видение и четкие подходы. Следует особо учесть, что все регионы будут работать в тесной связи с центром, будут ориентироваться на вас. 30-летие Независимости — это непросто очередная дата. Мы должны подойти к этому историческому событию с идеологической точки зрения»

 

 

 

Дарья Пышмынцева

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