К.Токаев подписал указ о призыве на срочную воинскую службу

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок, и очередном призыве граждан на срочную воинскую службу.

В этом году он продлится с марта по июль и с сентября по декабрь. Отдавать долг Родине отправятся мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Указ верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК, Верховный главнокомандующий ВС РК:

— Постановляю Правительству, Комитету Национальной безопасности, Службе государственной охраны организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Казахстана, призванных в Вооружённые Силы, МВД, МЧС, КНБ, Службу государственной охраны для прохождения срочной воинской службы и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

Дарья Пышмынцева