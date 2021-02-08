ДЧС: В СКО 5 февраля стартовал месячник

Первым делом участники рейда отправились проверять один из крупных частных секторов города — микрорайон «Копай». От этого дома остались лишь руины. В ночь с 31 января на 1 февраля здесь произошёл пожар, предварительная причина возгорания — несоблюдение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

В несчастном случае погиб 67-летний хозяин постройки. Спасатели, в целях профилактики, посетили соседние дома, проверяли состояние печей и электропроводки, давали рекомендации.

Вместе со спасателями и полицейскими в рейде приняли участие и волонтёры Красного Полумесяца. Они раздавали листовки по профилактике коронавирусной инфекции и разъясняли необходимость их соблюдения.

Вера Баёва, волонтёр Красного Полумесяца:

— За весь период эпидемии мы помогаем гражданам, разъясняем, рассказываем о мерах профилактики, а также оказываем помощь.

Следующий дом, который посетили участники рейда, находится по улице Халтурина, 41. В двухэтажке живёт четыре семьи. Замечаний здесь было сделано много, например, в одной квартире заметили, что на печи хранится много лишних предметов, это может привести к быстрому воспламенению. Поэтому хозяевам дома дали рекомендации.

Даниэль Саркисян, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— Замечания в общей частности по печному отоплению. Сушка горючих материалов на печи, не оставляйте так сушиться вещи, а если это необходимо, то контролируйте.

Чаще всего пожары происходят в частном секторе, и в основном в социально уязвимых семьях. По этой причине уже не первый год спасатели в их домах устанавливают датчики угарного газа.

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:

— На сегодняшний день уже установлено более 50 датчиков с начала года и данная работа будет продолжаться. Анализ проведённый показал, что жертвами огня становятся социально уязвимые граждане, пенсионеры и люди, злоупотребляющие алкогольными напитками. По результатам экспертизы, получили данные только четырёх человек, и все они были в алкогольном опьянении.

С начала года в Петропавловске произошёл 21 пожар, двое горожан скончались, ещё столько же пострадали. Спасатели просят североказахстанцев быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Айгерим Муканова