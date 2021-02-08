ЧС-ники СК в метель вызволили 22 единицы техники, спасли 62 человека

В выходные дни погода в Северном Казахстане вела себя непредсказуемо. Почти весенняя оттепель резко сменилась на буран, низовую метель и сильный порывистый ветер. Такая переменчивость природных явлений принесла немало много хлопот пешеходам, автолюбителям, и, конечно же, спасателям.

Серик Наурызбаев, начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС СКО:

— Особенно сложной была ситуация на севере нашего региона, в районе Магжана Жумабаева, Кызылжарском и Тайыншинском. За последние сутки произошло 4 происшествия, связанных с автотехникой, которые находились в снежных переметах. Это у нас в районе Магжана Жумабаева, возле села Писаревки в снежном перемете находилось порядка 20 автомашин.

Из снежного плена там вызволили 57 человек. Аналогичный случай произошел в тот же день в трёх километрах от села Рощинского на республиканской автодороге «Петропаловск — Нур-Султан». В заторе оказались 2 легковых и один грузовой автомобиль.

В каждом находилось по 3 пассажира. Машины спасатели отбуксировали, людей эвакуировали по месту жительства. Оказывали помощь ЧСники в прошлое воскресенье и жителям села Шаховское.

Дулат Шурманбаев, главный специалист отдела по ЧС Кызылжарского района:

— По пути следования навстречу нам шел мужчина 92 года рождения, мы его посадили и продолжили движение. В 9 км от Шаховского мы еще один автомобиль обнаружили с 3 людьми. Их эвакуировали, доставили в село ,в медпомощи не нуждались.

На обратном пути, возвращаясь из Шаховского в Петропавловск, спасателям поступил звонок от акима Прибрежного сельского округа. В медицинской помощи нуждалась девушка на 9-м месяце беременности. ЧС-ники незамедлительно доставали ее в областной перинатальный центр.

Анжелика Сычева